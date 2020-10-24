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رسمياً.. “صولة” يُعزز صفوف النادي “الصفاقسي”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن النادي “الصفاقسي”، رسميًا، تعاقده مع اللاعب الدولي الليبي، محمد صولة، لمدة موسمين، قادمًا من نادي “الرفاع” البحريني.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي، مقطع فيديو يظهر فيه “صولة”، وهو يرتدي قميص “الصفاقسي”.

وكان مدرب فريق “عاصمة الجنوب”، فوزي البنزرتي، قد طالب بانتداب “صولة”، بعد أن اقتنع بمستواه، عقب توليه قيادة المنتخب الوطني، الفترة الماضية.

وشارك “صولة” أساسيًا في مباراة “تونس وتنزانيا”، في تصفيات “الكان”، تحت قيادة “البنزرتي”، آنذاك.

وبحسب موقع “ريميسا” الرياضي؛ فإن “صولة” قد خاض مرانه الأول رفقة النادي “الصفاقسي”، أمس الجمعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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