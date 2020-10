طلحة رزق يودع “الاتحاد المنستيري” عائداً إلى الأهلي طرابلس

ودع اللاعب الدولي الليبي طلحة رزق جماهير ومسؤولي نادي الاتحاد المنستيري التونسي بعد انتهاء مدة إعارته.

ونشر رزق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورا شكر من خلاله جماهير الاتحاد المنستيري وكذلك الإدارة والطاقم الفني على دعمهم المتواصل له طيلة فترة إعارته من نادي الأهلي طرابلس.

وكان طلحة رزق قد توج مع فريق مدينة المنستير بكأس تونس على حساب الترجي الرياضي التونسي، وسيلتحق الآن بفريقه الأهلي طرابلس والذي بدأ استعداداته للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

