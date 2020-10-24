أولد ترافورد يحتضن قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي

تقرير 218

قمة كروية إنجليزية تدور رحاها في مسرح الأحلام أولد ترافورد حين يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي في قمة الجولة السادسة من البريمرليغ .

وبدأ مانشستر يونايتد يتعافى بعد عودته بالفوز أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا سيكون مطالبا بمواصلة نتائجه الإيجابية عقب الفوز في آخر مبارياته المحلية خارج أرضه أمام نيوكاسل برباعية.

ويسعى البلوز بقيادة لامبارد لتعديل مسار النتائج المتذبذبة في الآونة الأخيرة والتعادلين في الدوري أمام ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لمثلهما وأمام إشبيلية بدون أهداف في أبطال أوروبا.

والتقى الفريقان ثمانين مرة في جميع مواجهاتهما السابقة حيث حسم كل منهما المباراة لمصلحته ثمانية وعشرين مرة فيما كان التعادل حاسما لقمة الأحمر والأزرق في أربع وعشرين مواجهة ما يزيد حدة الصراع التاريخي .

وتتوجه عيون متابعي الكرة الإنجليزية نحو صراع ربما يغير مسار الشياطين الحمر والبلوز في قادم المواعيد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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