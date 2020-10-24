ريال مدريد يحسم الكلاسيكو في الكامب نو

حسم ريال مدريد قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني بفوزه على غريمه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في كلاسيكو الكرة الإسبانية على ملعب كامب نو .

وافتتح لاعب الوسط الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة، وبعد ثلاث دقائق عدل برشلونة النتيجة عبر المهاجم الواعد إنسو فاتي بعد عرضية من جوردي ألبا لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وخلال الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعد عودته لتقنية الفيديو ليسجل سيرجيو راموس منها الهدف الثاني، واختتم لوكا مودريتش أهداف المباراة بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وبذلك يتصدر ريال مدريد الترتيب بشكل مؤقت برصيد 13 نقطة فيما مني برشلونة بالخسارة الثانية على التوالي ليواصل نزيف النقاط وليتوقف عند سبع نقاط.

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