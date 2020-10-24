يوفنتوس يعلن شفاء ماكيني من كورونا

أعلن يوفنتوس أن لاعب وسطه الأمريكي ويستون ماكيني قد شفي من فيروس كورونا بشكل نهائي.

وقال البيانكونيري في بيانه إن الفحوصات الأخيرة التي أجراها ماكيني جاءت سلبية من فيروس كورونا بعد عدة أيام من إصابته وقضاء فترة العزل الذاتي المنزلي.

ومن المفترض أن يعود ماكيني إلى تدريبات فريقه مباشرة حيث يستعد يوفنتوس لمواجهة هيلاس فيرونا في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي وقبل أيام من استضافته برشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وينتظر يوفنتوس شفاء نجمه كرستيانو رونالدو أيضا ليلتحق بالمجموعة خلال الأيام المقبلة.

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