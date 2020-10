بـ«نوبة بكاء».. حبيب يحتفل بفوزه واحتفاظه بلقبه

عقب فوز المقاتل حبيب نورماغوميدوف على خصمه جاستن جايثجي في عرض UFC254، رفض البطل الاحتفال داخل الحلبة كعادته.

واستطاع حبيب أن ينهي خصمه في ثاني جولة من النزال من خلال حركة إخضاع أفقد فيه خصمه جاستن الوعي.

وأعلن الحكم بشكل سريع عن نهاية المواجهة لصالح المقاتل النجم حبيب ليحتفظ بلقب وزن الخفيف في اتحاد UFC.

وبعد المواجهة دخل حبيب في نوبة بكاء وأشار بيده إلى فريقه رافضاً أي احتفال، وظل على الأرض يبكي حتى ذهب إليه خصمه جاستن ليواسيه بعد الفوز.

وتأثر حبيب بشدة بأول مواجهة يخوضها بعد وفاة والده ومدربه عبد المنعم نورماغوميدوف في وقت سابق من هذا العام متأثرا بفيروس كورونا.

