ليفربول يفوز بصعوبة على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تمكن ليفربول من تحقيق فوز صعب على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف وحيد على ملعب أنفيلد ضمن الجولة السادسة مع الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتقدم شيفيلد أولا عبر ساندر بيرج من علامة الجزاء في الدقيقة الثالثة عشرة، وعدل روبيرتو فيرمينيو النتيجة في الدقيقة الحادية والأربعين.

وأضاف البرتغالي دييغو جوتا هدف الفوز للريدز بحلول الدقيقة الرابعة والستين من كرة رأسية .

ويرفع ليفربول رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة بفارق الأهداف عن إيفرتون المتصدر فيما توقف شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر.

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