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ليفربول يفوز بصعوبة على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن ليفربول من تحقيق فوز صعب على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف وحيد على ملعب أنفيلد ضمن الجولة السادسة مع الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتقدم شيفيلد أولا عبر ساندر بيرج من علامة الجزاء في الدقيقة الثالثة عشرة، وعدل روبيرتو فيرمينيو النتيجة في الدقيقة الحادية والأربعين.

وأضاف البرتغالي دييغو جوتا هدف الفوز للريدز بحلول الدقيقة الرابعة والستين من كرة رأسية .

ويرفع ليفربول رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة بفارق الأهداف عن إيفرتون المتصدر فيما توقف شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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