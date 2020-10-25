مهند أبوعجيلة يواصل المشوار مع النصر

يواصل اللاعب الدولي مهند أبوعجيلة مسيرته مع نادي النصر الموسم المقبل إذ سيشارك معه في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ونشر مهند أبوعجيلة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك رسالة وجهها لجمهور النصر شكرهم فيها على دعمهم له مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيواصل المشوار معهم الموسم المقبل.

وكان مهند أبوعجيلة قد تلقى عدة عروض محلية من أندية كبرى من طرابلس وبنغازي لكنه اختار الاستمرار مع النصر.

ومثل اللاعب عدة أندية في السابق حيث بدأ مع الهلال ومنها انتقل إلى الأهلي طرابلس ومن ثم إلى النصر.

كما مثل مهند أبوعجيلة المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة وكان حاضرا في معسكر تونس الأخير رفقة فرسان المتوسط للتحضير لمواجهتي غينيا الاستوائية.

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