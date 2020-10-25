اخبار الرياضة

مهند أبوعجيلة يواصل المشوار مع النصر

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل اللاعب الدولي مهند أبوعجيلة مسيرته مع نادي النصر الموسم المقبل إذ سيشارك معه في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ونشر مهند أبوعجيلة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك رسالة وجهها لجمهور النصر شكرهم فيها على دعمهم له مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيواصل المشوار معهم الموسم المقبل.

وكان مهند أبوعجيلة قد تلقى عدة عروض محلية من أندية كبرى من طرابلس وبنغازي لكنه اختار الاستمرار مع النصر.

ومثل اللاعب عدة أندية في السابق حيث بدأ مع الهلال ومنها انتقل إلى الأهلي طرابلس ومن ثم إلى النصر.

كما مثل مهند أبوعجيلة المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة وكان حاضرا في معسكر تونس الأخير رفقة فرسان المتوسط للتحضير لمواجهتي غينيا الاستوائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك