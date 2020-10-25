اخبار الرياضة

الهلال يتعاقد مع المدافع خالد عريبي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل إدارة نادي الهلال سلسلة تعاقداتها لدعم الفريق الأول قبل خوض منافسات البطولة العربية للأندية الموسم المقبل، حيث تعاقدت إدارة الهلال مع المدافع خالد عريبي قادما من نادي الوفاق أجدابيا.

ونشرت الصفحة الرسمية على الفيسبوك للهيلاهوب صورا للاعب وهو يرتدي قميص نادي الهلال، وكانت الإدارة قد جددت الأيام الماضية عقد القائد فيصل البدري والذي سيكون حاضرا في البطولة العربية لقيادة الهلال إلى أدوار متقدمة.

ولم تعلن إدارة نادي الأهلي حتى الآن عن هوية المدرب الذي سيقود الفريق الموسم المقبل عقب إقالة ناصر الحضيري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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