الهلال يتعاقد مع المدافع خالد عريبي

تواصل إدارة نادي الهلال سلسلة تعاقداتها لدعم الفريق الأول قبل خوض منافسات البطولة العربية للأندية الموسم المقبل، حيث تعاقدت إدارة الهلال مع المدافع خالد عريبي قادما من نادي الوفاق أجدابيا.

ونشرت الصفحة الرسمية على الفيسبوك للهيلاهوب صورا للاعب وهو يرتدي قميص نادي الهلال، وكانت الإدارة قد جددت الأيام الماضية عقد القائد فيصل البدري والذي سيكون حاضرا في البطولة العربية لقيادة الهلال إلى أدوار متقدمة.

ولم تعلن إدارة نادي الأهلي حتى الآن عن هوية المدرب الذي سيقود الفريق الموسم المقبل عقب إقالة ناصر الحضيري.

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