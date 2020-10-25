فرسان المتوسط أمام فُرصة “ترتيب الصفوف” في القاهرة

تقرير| 218

الموعد يقترب رويدا رويدا وأيام معدودة باتت تفصلنا عن مواجهتي غينيا الاستوائية، والمنتخب الوطني لا يبدو في أفضل حال، فمعسكر تونس لم يكن كافيا للاستعداد بعد غياب عدد من اللاعبين المحترفين جزء منهم غيبتهم الإصابة بكورونا، والآخر اختار مواصلة المشوار مع ناديه.

ولكن لا تزال الفرصة قائمة أمام المدرب علي المرجيني لاختيار التشكيلة الأساسية التي ستواجه غينيا حينما يلتقي الفرسان في العاصمة المصرية القاهرة في الخامس من شهر نوفمبر المقبل أي قبل أيام فقط عن المواجهة المهمة في تصفيات أمم أفريقيا.

ولو نظرنا إلى النصف الممتلئ من الكأس سنجد أن لاعبينا المحترفين في حالة جيدة إذ إن القائد أحمد بن علي عاد من الإصابة والتحق بفريقه كروتوني الإيطالي والمعتصم المصراتي يواصل مسيرته بشكل ثابت مع سبورتينغ براغا وكذلك هو الحال للهوني والسلتو والورفلي والصبو واللافي وغيرهم.

مواجهتا غينيا ستكشفان مستقبل المنتخب في التصفيات فتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاءين يعني أن حظوظ الفرسان وافرة وعلم ليبيا سيرفع بشكل كبير على أرض الكاميرون في غرة عام 2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية