10 محليين لمواجهة غينيا الاستوائية في تصفيات “الكان”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم بشكل رسمي استدعاء 10 لاعبين محليين للانضمام لقائمة “المنتخب الوطني التي ستستعد لمواجهة “غينيا الاستوائية” في مطلع الشهر المقبل .

وضمت القائمة 10 لاعبين وهم علي معتوق، و طلحة رزق، و معتز المهدي، و خالد مجدي، و عبدالحكيم التركي، من الأهلي طرابلس .

هذا وضمت القائمة صلاح فكرون، و فتحي الطلحي، من نادي “النصر”، و ربيع الشادي من الاتحاد، و أحمد عزاقة، من المدينة، و طاهر بن عامر من النادي الأهلي بنغازي .

ويستعد المنتخب الليبي لمواجهة غينيا الاستوائية يوم الحادي عشر من الشهر المقبل ذهابا، وفي الخامس عشر من ذات الشهر إيابا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا .