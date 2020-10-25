إنتر يعود للانتصارات.. وأتالانتا يتعثر على ملعبه

تقرير 218

جولة جديدة من منافسات الدوري الإيطالي انطلقت ورحل فيها إنتر المتعثر في الجولات الأخيرة إلى ملعب لويجي فيراريس أمام جنوى برسم الأسبوع الخامس للسيريا آ.

المدرب أنطونيو كونتي كان يعلم أن العودة من جنوى إلى ميلانو بالنقاط الثلاث يلزمها تقديم أفضل مالديه حتى لا يدخل في حسابات وأزمات.

الأرجنتيني لوتارو مارتينيز حاول أن يمنح أفاعي ميلانو أول الأهداف إلا أن كرته علت عارضة أصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول دون فرص تذكر.

الشوط الثاني حمل الجديد للنيراتزوري بعدما أدخل كونتي جناحه الطائر المغربي أشرف حكيمي الذي تعافى من كورونا ليتعافى معه الأداء، ما بحث عنه إنتر وجده عندما منح البلدوزر البلجيكي روميلو لوكاكو هدف التقدم في الدقيقة 64 بعد عمل منسق.

إنتر لم يكتف بهذا الهدف بعدما أضاف دانييلو دامبروزيو الهدف الثاني في الدقيقة 79 من كرة رأسية أعادت إنتر إلى سكة الانتصارات رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.

الجولة شهدت سقوطا جديدا لأتالانتا في ملعبه أمام ضيفه سامبدوريا، البداية جاءت من علامة الجزاء بعدما افتتح المخضرم فابيو كوارياريلا أول الأهداف بعد 13 دقيقة.

ضغط الضيوف تواصل في الشوط الثاني لينتج عنه هدف ثانٍ برأسية متقنة عبر مورتن تروسبي في الدقيقة 59، تقنية الفيديو عادت لاحتساب ركلة جزاء إضافية وهذه المرة لأصحاب الأرض ليسكنها دوفان زاباتا هدف تقليص الفارق قبل 10 دقائق من النهاية، إلا أن سامبدوريا نجح في تدوين الهدف الثالث عبر ياكوب يانكتو في آخر أنفاس المواجهة.

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