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“نهضة بركان” يتوّج بأول ألقابه في الكونفدرالية بفوزه على “بيراميدز”

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في الملاعب الأفريقية؛ توّج “نهضة بركان” المغربي بلقب مسابقة الكونفدرالية، بفوزه على “بيراميدز “المصري؛ بهدف دون مقابل، خلال النهائي، الذي احتضنه ملعب مولاي عبد الله بالرباط .

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد مرور ربع ساعة فقط، عن طريق المدافع البوركينابي، يوسوفا دايو ، كما شهد النهائي، طرد لاعب “نهضة بركان”، بكر الهلالي، في الدقيقة الأخيرة .

وحقّق “نهضة بركان” لقب المسابقة القارية، لأول مرة في تاريخه، بعدما أخفق الموسم الماضي، بخسارته المباراة النهائية أمام “الزمالك” المصري، بركلات الترجيح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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