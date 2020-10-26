“نهضة بركان” يتوّج بأول ألقابه في الكونفدرالية بفوزه على “بيراميدز”

في الملاعب الأفريقية؛ توّج “نهضة بركان” المغربي بلقب مسابقة الكونفدرالية، بفوزه على “بيراميدز “المصري؛ بهدف دون مقابل، خلال النهائي، الذي احتضنه ملعب مولاي عبد الله بالرباط .

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد مرور ربع ساعة فقط، عن طريق المدافع البوركينابي، يوسوفا دايو ، كما شهد النهائي، طرد لاعب “نهضة بركان”، بكر الهلالي، في الدقيقة الأخيرة .

وحقّق “نهضة بركان” لقب المسابقة القارية، لأول مرة في تاريخه، بعدما أخفق الموسم الماضي، بخسارته المباراة النهائية أمام “الزمالك” المصري، بركلات الترجيح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية