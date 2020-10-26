النجم البرازيلي السابق “رونالدينيو” يُطمئن محبيه بعد إصابته بـ”كورونا”

أعلن النجم البرازيلي السابق، “رونالدينيو”، إصابته بفيروس “كورونا”، لكنه طمأن كل محبيه بأنه بصحة جيدة ولا توجد لديه أي أعراض.

ونشر الدولي البرازيلي المتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2005، مونديال 2002، إضافة إلى عدة أندية أوروبية كبرى وبطولات متنوعة، أنه لا يعاني من أي أعراض، بعد الاختبار الذي أجراه، وأظهر إيجابية فيروس “كورونا”.

ودخل “رونالدينيو”، فترة العزل الذاتي في فندق بمدينة “بيلو هوريزونتي”، حيث كان من المفترض أن يشارك في حدث تنظمه إحدى الشركات الراعية بملعب “مينيراو”.

وتعتبر البرازيل ثاني أكثر الدول تضرراً في العالم بفيروس “كورونا”، حيث وصلت الوفيات إلى أكثر من 156 ألف شخص.

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