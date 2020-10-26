“هيلاس فيرونا” يجبر “البيانكونيري” على التعادل

أجبر “هيلاس فيرونا” مضيفه “يوفنتوس”، على التعادل بهدف لمثله، على ملعب “أليانز ستاديوم”، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وافتتح أندريا فافيلي، التسجيل للضيوف بحلول الدقيقة 80، وعدّل البديل السويدي، ديان كولوسيفسكي، النتيجة لـ”البيانكونيري” في الدقيقة الـ 77.

وغاب النجم، كريستيانو رونالدو، عن المباراة، حيث لا يزال يقضي فترة الحجر الصحي المنزلي، عقب إصابته بفيروس “كورونا”.

ومن المفترض أن يجري النادي مسحة أخرى للنجم البرتغالي للتأكد من شفائه من الفيروس؛ من أجل المشاركة في مباراة الفريق أمام “برشلونة” بدوري أبطال أوروبا.

ورفع “يوفنتوس” رصيده إلى تسع نقاط في المرتبة الخامسة؛ فيما يتواجد “فيرونا” في المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية