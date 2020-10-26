“فاردي” يقود “ليستر سيتي” للتغلب على “آرسنال”

حقق “ليستر سيتي” فوزًا صعبًا على مستضيفه، “آرسنال”، بهدف دون مقابل على ملعب الإمارات في لندن، ضمن الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، عن طريق المهاجم البديل جيمي فاردي، بعد هجمة عكسية من الجهة اليمنى.

وشهدت المباراة عديدًا من الفرص للجانبين، كما كانت الخطورة من جانب “المدفعجية” خلال الشوط الأول.

ورفع “ليستر سيتي” رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، فيما مني “آرسنال” بالخسارة الثالثة ليتوقف عند تسع نقاط في المركز العاشر، بشكل مؤقت.

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