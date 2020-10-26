ميلان يستضيف روما في قمة منتظرة بملعب السان سيرو

تقرير| 218

انتصارات متتالية وأداء استثنائي، ميلان يستقبل روما في السان سيرو وهو يتربع في صدارة فرق إيطاليا وبعد حسمه الديربي أمام إنتر يبدو الروسونيري أفضل حالا من أي وقت مضى، واستمراره في حصد النقاط الثلاث منذ البداية قد يضع حلم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هو أقل الطموحات.

وبدأ عمل المدرب ستيفانو بيولي يتضح جلياً بنتائج إيجابية جعلت جمهور الروسونيري يحلم بالكثير في الآونة الأخيرة فالفريق تطور في جميع الخطوط والانسجام أصبح واضحا، ورغم غياب لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو المتوقع بسبب الإصابة قد نرى تغييرا طفيفا في تشكيلة الروسونيري.

وفي الجانب الآخر يدرك روما بقيادة المدرب باولو فونسيكا أن عودته من السان سيرو إلى العاصمة بنتيجة إيجابية ستضعه مزاحما لفرق الريادة بعد تحقيقه الفوز محليا وأوروبيا، وباعتمادها على هنريك مخيتاريان وبيدرو رودريغيز ستواصل ذئاب العاصمة سلسلة الانتصارات كما فعلت في جولات الأسابيع الماضية، الأمر الذي سيضع المباراة في واجهة الجولة الخامسة.

مواجهة مرتقبة بين ميلان وروما وصدام المخضرمين زلاتان إبراهيموفيتش وإيدين دجيكو اللذين سيحاولان أن يكونا في القمة كالمعتاد، وعلى ضوء تألق كل منهما سيتحدد مصير القمة التقليدية.

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