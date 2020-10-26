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هاميلتون يُحطّم رقم شوماخر بتتويجه بجائزة البرتغال

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل السائق البريطاني لويس هاميلتون تتويجاته المتتالية في بطولة العالم للفورمولا1 بعدما حصد جائزة البرتغال الكبرى المرحلة الثانية عشرة من سباقات الموسم.

وجاء هاميلتون في مركز الصدارة متفوقاً على زميله في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس الذي لايزال يلاحق السائق البريطاني رغم الفارق الكبير في النقاط بينهما، كما رفع فريق مرسيدس رصيده إلى عشر انتصارات من أصل اثني عشر سباقاً خلال الموسم.

وعقب تتويجه في البرتغال أصبح هاميلتون صاحب الرقم القياسي بعدد السباقات التي توج بها في تاريخ مشاركاته في بطولات العالم للفورمولا1 بـ92 انتصاراً ليتفوق على الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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