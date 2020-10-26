مصادر لـ218: عودة قريبة للنشاط الرياضي

باتت عودة النشاط الرياضي في ليبيا والذي تجمد بقرار رسمي من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة في مارس الماضي، وشيكة.

فالأخبار الآن بدأت تتداول حول استئناف النشاط من جديد بقرار مرتقب من لجنة الأزمة بالهيئة بقيادة حسين البوسيفي، حيث أكدت مصادر لـ218 أن العودة ستكون قريبة وسط شروط احترازية مشددة للوقاية من تفشي الفيروس.

وباتت العودة قريبة حيث إن عددا من النشطاء ومسؤولي الأندية يتحدثون عن عودة الدوري الممتاز في شهر ديسمبر المقبل وهو ما يريده اتحاد الكرة الذي يسعى لاستئناف النشاط من جديد.

ولكن لجنة الأزمة واللجنة العلمية لمكافحة كورونا لم تعلنا حتى الآن موعد استئناف النشاط لكن لجنة الأزمة ستعقد غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا في مقر الهيئة بالنوفلين للكشف عن آخر القرارات الخاصة بعودة النشاط الرياضي.

لكن هل ليبيا جاهزة الآن لعودة المنافسات؟ وهل يستطيع مسؤولو الرياضة فرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية على مندوبي الأندية واللاعبين أثناء المنافسات؟ وما هو حال الجمهور الرياضي الذي هجر الملاعب منذ سنوات بقرار إداري؟.. كل هذه الأسئلة ستجد إجابات عنها في المؤتمر الصحفي المرتقب يوم غد في العاصمة طرابلس.

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