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البكباك نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصبح رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي للعبة بعد أن فاز في الانتخابات التي أجريت يوم أمس.

حيث استطاع البكباك التفوق على منافسه التونسي فراس المالح بعد أن حصل على 31 صوتا من المشاركين بنسبة 64.58% مقابل 17 صوتا لصالح الفالح بنسبة 35.42%.

وبالتالي يصبح البكباك أول ليبي في تاريخ اللعبة يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة عبر صناديق الاقتراع، وسيتم انتخاب 17 عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي، وكذلك رؤساء المناطق السبعة.

ويعتبر الاتحاد الليبي للكرة الطائرة من أبرز الاتحادات المحلية وأكثرها نشاطاً والتزاماً بروزنامة الدوريات في جميع الفئات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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