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صالح الطاهر يعود إلى الأهلي طرابلس

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقدت إدارة الأهلي طرابلس مع المهاجم صالح الطاهر لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل بدء مشاركته في الكونفدرالية الأفريقية.

حيث نشر المركز الإعلامي للأهلي طرابلس مساء أمس صور التوقيع للمهاجم صالح الطاهر الذي عاد من جديد للتشكيلة الأهلاوية بعد أن خاض تجربتين احترافيتين الأولى كانت مع اتحاد طنجة المغربي ومن ثم انتقل إلى المحرق البحريني ليعود بعدها إلى صفوف الأهلي طرابلس من جديد.

ولم تكشف الإدارة عن مدة وتفاصيل العقد واكتفت بالتأكيد أن صالح الطاهر أصبح أهلاوياً وسيُمثل النادي في الكونفدرالية الأفريقية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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