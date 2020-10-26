صالح الطاهر يعود إلى الأهلي طرابلس

تعاقدت إدارة الأهلي طرابلس مع المهاجم صالح الطاهر لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل بدء مشاركته في الكونفدرالية الأفريقية.

حيث نشر المركز الإعلامي للأهلي طرابلس مساء أمس صور التوقيع للمهاجم صالح الطاهر الذي عاد من جديد للتشكيلة الأهلاوية بعد أن خاض تجربتين احترافيتين الأولى كانت مع اتحاد طنجة المغربي ومن ثم انتقل إلى المحرق البحريني ليعود بعدها إلى صفوف الأهلي طرابلس من جديد.

ولم تكشف الإدارة عن مدة وتفاصيل العقد واكتفت بالتأكيد أن صالح الطاهر أصبح أهلاوياً وسيُمثل النادي في الكونفدرالية الأفريقية.

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