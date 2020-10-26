قائمة المنتخب المستدعاة لمواجهتي غينيا

نشر موقع “ريميسا” الرياضي القائمة النهائية للمنتخب الوطني التي ستشارك في مباراتي غينيا الاستوائية في تصفيات الكان.

وحسب ريميسا ستضم القائمة خمسة عشر لاعبا محترفا، إذ ستشهد عودة الثنائي المحترف في الدوري الأميركي محمد المنير وإسماعيل التاجوري، إضافة إلى عودة قائد المنتخب أحمد بن علي عقب تعافيه من الإصابة، كما ضمت القائمة عشرة لاعبين محليين على رأسهم حراس المرمى فتحي الطلحي وأحمد عزاقة وعبدالحكيم التركي، وسط غياب محمد نشنوش كما شهدت القائمة عودة لاعب الأهلي طرابلس خالد مجدي الذي كان قد تعرض للإصابة في معسكر زوارة أبعدته الفترة الماضية عن المنتخب.

حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد بن علي – كروتوني الإيطالي

المعتصم المصراتي – سبورتينغ براغا البرتغالي

المعتصم الصبو – الاتحاد المنستيري التونسي

محمد بالتمر – الدرشووت الإنكليزي

حمدو الهوني – الترجي التونسي

محمد صولة – الصفاقسي التونسي

مؤيد اللافي – الوداد المغربي

محمد الترهوني – سموحة المصراتي

سند الورفلي – الرجاء المغربي

السنوسي الهادي – العربي الكويتي

عبدالله داقو – النجم الساحلي التونسي

محمد المنير – لوس أنجلوس اف سي الأميركي

مفتاح طقطق – المصري البورسعيدي

بدر حسن – البكيرية السعودي

إسماعيل التاجوري – نيويورك سيتي الإنكليزي

علي معتوق – الأهلي طرابلس

صلاح فكرون – النصر

طاهر بن عامر – الأهلي بنغازي

ربيع شادي – الاتحاد

طلحة رزق – الأهلي طرابلس

معتز المهدي – الأهلي طرابلس

خالد مجدي – الأهلي طرابلس

فتحي الطلحي – النصر

عبدالحكيم التركي – الأهلي طرابلس

أحمد عزاقة – المدينة

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