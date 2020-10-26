مباريات ودية مرتقبة بين الأهليان

تسعى إدارتا ناديي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي إقامة مباراتين وديتين بين فريقي كرة القدم في الأيام المقبلة.

وينتظر الناديان الموافقات من الجهات المسؤولة في البلاد على إقامة المباريات الودية، إذ تم الاتفاق على أن يكون اللقاء الأول يوم السبت المقبل على ملعب طرابلس الدولي، فيما سيكون اللقاء الثاني على ملعب بنينا في بنغازي يوم الثلاثاء.

جاءت هذه الفكرة من إدارة الناديين للتحفيز على عودة النشاط الرياضي الذي توقف منذ أكثر من عام ونصف، وأيضا ستكون المباراتان الوديتان لصالح الفريقين اللذين بدءا فعليا الاستعدادات للمشاركات الافريقية حيث سيشارك الأهلي بنغازي في دوري الأبطال بينما سيشارك الأهلي طرابلس في الكونفدرالية.

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