اختيار البكباك لمنصب نائب الرئيس في الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة

أخبار ليبيا24

اختير عدنان البكباك رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة لمنصب نائب الرئيس للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة عن المنطقة الأولى.

وجاء اختيار البكباك بعد أن تحصل على 31 صوت مقابل 17 صوت لمنافسه التونسي فراس الفالح.

ويعتبر البكباك من الشخصيات الرياضية المعروفة وسبق وأن تقلد عدة مهام في لعبة الكرة الطائرة.

وفازت السيدة بشرى حجيج من المغرب برئاسة الاتحاد وذلك خلال انتخابات الاتحاد الأفريقي الذي انتهت قبل قليل و التي شهدت مشاركة 54 دولة.

وتحصلت بشرى حجيج على 42 صوت مقابل 12 صوت لعمرو علواني.