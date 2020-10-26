نجاح كبير يواكب بطولة نجوم بنغازي لكرة اليد

أخبار ليبيا24

تتواصل على أرضية صالة كرة اليد في نادي الهلال منافسات بطولة نجوم بنغازي لكرة اليد بمشاركة 8 فرق.

وقال رئيس اللجنة المنظمة مرعي الحاسي إن المسابقة تضم مايقارب 150 لاعب تم توزيعهم على 8 فرق.

وتابع الحاسي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”إن الفرق المشاركة في المنافسات قسمت على مجموعتين”.

وأضاف رئيس اللجنة، يشارك في البطولة لاعبين من بنغازي و البيضاء ودرنة وتاكنس وأجدابيا والمرج.

وختم الهدف من هذه البطولة هو تنشيط اللعبة وخلق أجواء تنافسية خاصة بعد توقف النشاط لأكثر من سنة.