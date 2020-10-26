نجاح كبير يواكب بطولة نجوم بنغازي لكرة اليد

أخبار ليبيا24
تتواصل على أرضية صالة كرة اليد في نادي الهلال منافسات بطولة نجوم بنغازي لكرة اليد بمشاركة 8 فرق.
وقال رئيس اللجنة المنظمة مرعي الحاسي إن المسابقة تضم مايقارب 150 لاعب تم توزيعهم على 8 فرق.
وتابع الحاسي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”إن الفرق المشاركة في المنافسات قسمت على مجموعتين”.
وأضاف رئيس اللجنة، يشارك في البطولة لاعبين من بنغازي و البيضاء ودرنة وتاكنس وأجدابيا والمرج.
وختم الهدف من هذه البطولة هو تنشيط اللعبة وخلق أجواء تنافسية خاصة بعد توقف النشاط لأكثر من سنة.
هذا وتدرس اللجنة المنظمة للبطولة إقامة مسابقة لكرة اليد للفئات السنية خلال الفترة المقبلة.
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