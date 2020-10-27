اختتام البطولة التنشيطية للكرة الطائرة ببنغازي

بنغازي 27 أكتوبر 2020 (وال) – شهد ملعب المدينة الرياضية بنغازي، الإثنين، اختتام البطولة التنشيطية للكرة الطائرة والمندرجة تحت مهرجان “بنغازي السلام”، الذي تشرف عليه وتنظمه إدارة المدينة الرياضية ببنغازي.

ونجح فريق “يوسبريدس” لكرة الطائرة من التتويج بالبطولة، عقب فوزه في أخر مباريات اليوم الأخير للبطولة على حساب العصية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

وجاءت هذه المباراة التي توسطها ثنائي تحكيمي متكون من حكم أول “عصام الفسي” وحكم ثان “وائل بوشعالة “، سريعة، وحاول كل من الفريقان فرض نفسه، لكن الندية والإثارة كانت حاضرة من قبل اللاعبين، حيث تمكن “يوسبريدس” من تحقيق الفرز في الشوط الأول لصالحة بنتيجة (25 / 22).

وفي الشوط الثاني حاول “يوسبريدس” تعزيز انتصاره بأخر، لكن فريق العصية عاد وظفر بنتيجة الشوط الثاني لمصلحته بنتيجة (25 / 22) فيما انتهت نتيجة الشوط الثالث لفريق “يوسبريدس” بنتيجة (25 / 19) بينما ذهبت نتيجة الشوط الرابع للعصية بنتيجة (25 / 21)، أما عن نتيجة الشوط الخامس والحاسم، فقد انتهى لمصلحة “يوسبريدس” بنتيجة (15 / 13).

واختارت اللجنة الفنية للبطولة لاعب فريق “يوسبريدس”، “عبد الوهاب الحضيري” كأفضل لاعب في المباراة، وذلك من خلال المستويات الرفيعة التي قدمها في المقابلة.

وفي اللقاء الأخر الذي توسطه الثنائي التحكيمي المتكون من حكم أول “علي الأوجلي” وحكم ثان “عصام الفسي”، فيما أسندت مهمة المسجل للحكم “أعبيد البرغثي”، ومساعد مسجل “وائل بوشعالة”، وجمع بين فريقي “رباية الذايح” و “بنغازي” حقق الأول فوزا مستحقا متوجاً جهوده بالمركز الثاني على حساب الثاني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

ومنذ بداية اللقاء نجح فريق “رباية الذايح” في السيطرة على مجريات اللقاء، متمكناً من إنهاء الشوط الأول لصالحة بنتيجة (25 / 17) فيما كانت نتيجة الشوط الثاني (25 / 20) بينما انتهى الشوط الثالث بنتيجة (25 / 20)، وعقب انتهاء المباراة اختارت اللجنة الفنية للبطولة لاعب فريق “رباية الذايح” “أحمد بركة” أفضل لاعب في المباراة. (وال – بنغازي) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال