انطلاق البطولة التنشيطية لفئة الناشئين ببنغازي

بنغازي 27 أكتوبر 2020 (وال) – انطلقت، أمس الاثنين، بالملعب الجانبي في مدينة بنغازي منافسات البطولة التنشيطية لفئة الناشئين لكرة القدم، والتي تشرف عليها إدارة المدينة الرياضية في المدينة.

وتستهدف بطولة الناشئين لكرة القدم والمندرجة تحت مهرجان بنغازي السلام مواليد 2007/2008/2009، حيث يشارك في هذه البطولة أربعة فرق وهي: أكاديمية المصلي،أكاديمية النجم الرياضي، بالإضافة إلى ناديي “السد” و “خالد بن الوليد”، وتستمر المنافسات على مدار 6 أيام من أجل نيل اللقب.

وفي المباراة الأولى تفوقت أكاديمية “المصلي” على حساب أكاديمية “النجم الرياضي” بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف. (وال- بنغازي) س إ

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