بقيادة “بوزيد”.. القائمة المرشحة لـ”النصر” تعقد مؤتمرها الصحافي

لتنظيم البيت الداخلي والتخلص من التخبطات التي حدثت في الفترة الماضية؛ عقدت القائمة المتقدمة للانتخابات بنادي “النصر”، التي يترأسها أسامة بوزيد، مؤتمرها الصحافي في فندق “تيبستي”؛ لتوضيح برنامج عملها حال انتخابها.

نقاط عديدة تطرق لها “بوزيد”؛ من ضمنها إقامة المعسكر خارجي في مصر للفريق الأول لكرة القدم، والذي سيكون على موعد مع خوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

عمل “بوزيد” وفريق عمله في الفترة القادمة، سيركّز أيضًا على الاهتمام بالبنية التحتية للنادي وإقامة مشاريع استثمارية حتى يخرج “النصر” من النفق المظلم بعد أشهر عصيبة الفترة الماضية.

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