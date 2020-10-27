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قبل يومين من بدايتها.. “المغيربي” ينسحب من انتخابات “النصر”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سحب المهندس عمر المغيربي قائمته المرشحة لرئاسة نادي “النصر”؛ قبل يومين من بداية الانتخابات، من خلال طلب تقدّم به لرئاسة الجمعية العمومية.

وشغل “المغيربي”، في السنوات الماضية، منصب رئاسة نادي “النصر”، في أكثر من مناسبة، وحصل على العديد من الألقاب في مختلف الألعاب، من ضمنها كأس ليبيا لكرة القدم عام 2010.

وفي تصريح خصّ به “218”؛ قال “المغيربي” إنه على استعداد لخدمة نادي “النصر”، حتى إن لم يكن على رأس الهرم، معربًا عن استعداده للتعاون خلال الفترة القادمة من خلال تقديم كافة التسهيلات للفريق الأول لكرة القدم، المقبل على المشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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