الشباب والرياضة تُعطي الإذن لمزاولة النشاط الرياضي تدريجيا مع شروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، عودة النشاط الرياضي تدريجيا، في كل مناطق ليبيا، وفق برتوكول صحي ووضع ضوابط واجراءات احترازية، تضمن سلامة الكوادر الرياضية والفنية والطبية.

وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي أن الإجراءات الاحترازية ستكون ملزمة التنفيذ لكل المؤسسات الرياضية، مع ضرورة تحديد مكان إقامة المنافسات والتدريبات لكل فريق او منتخب.

وشددت الهيئة على ضرورة أن تقام المنافسات والتدريبات في الأماكن المفتوحة أو في قاعات جيدة التهوية، ذات مساحة ملائمة لعدد الأشخاص بعدد مخصص، مع إلزام الجميع داخل القاعات والملاعب بارتداء الكمامات.

وشددت الهيئة على عدم استعمال وسائل النقل الجماعي أثناء الذهاب إلى أماكن التدريب، وأن يكون الوصول بشكل فردي، مع ضرورة اجراء الكشف الصحي العام لجميع الرياضيين والاطقم الفنية.

يذكر أن النشاط الرياضي في ليبيا متوقف منذ بدء العدوان على العاصمة طرابلس من قبل ميليشيات حفتر في ابريل من العام الماضي.

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