“ضوء أخضر” لعودة النشاط الرياضي في ليبيا

أعلنت لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة عودة النشاط الرياضي، وذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم صباح اليوم في طرابلس.

وأكد رئيس اللجنة، حسين البوسيفي، أن العودة ستكون وفقًا لضوابط صارمة مع ضرورة الحفاظ على البروتوكول الرياضي.

وحضر المؤتمر الصحافي، عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المعتمدين في الرياضة في ليبيا.

وبهذا القرار؛ يعود النشاط الرياضي بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وأكد “البوسيفي”، أن اللجنة قامت بوضع دراسة متكاملة لاستئناف النشاط، لكنه طلب أن تكون الأندية والاتحاد على قدر عالٍ من الوعي لتجاوز هذه الجائحة.

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