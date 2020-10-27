“السيتي” يواجه “مارسيليا” لتأكيد الصدارة.. وتدارك الأداء المرتبك

ينطلق على أرض ملعب “فيلودروم”، صراع “فرنسي إنجليزي”، بين “أولمبيك مارسيليا ومانشستر سيتي”.

ويرغب “السيتزن” في العودة بنتيجة إيجابية، تضمن له المحافظة على الصدارة؛ بعدما حقق الفوز على “بورتو” في أولى الجولات، وكذلك لتدارك أدائه غير المستقر في “البريمير ليغ”.

وفي الجهة الأخرى، لن يسمح “مرسيليا” لـ”السيتي” بأن يمرّ بسهولة، خاصة أنّ الفريق مُني بخسارة في الجولة الأولى عن طريق “أولمبياكوس”، حيث يعني الفوز على “مانشستر سيتي” أنّ حظوظه لا تزال قائمة في خطف إحدى ورقتي التأهل إلى الدور الـ 16.

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