لجنة حكام السلة 3×3 بمهرجان بنغازي السلام تعقد اجتماعًا موسعًا

بنغازي 27 أكتوبر 2020 (وال) – عقدت لجنة الحكام الخاصة ببطولة 3×3 لكرة السلة والمندرجة تحت مهرجان بنغازي السلام اجتماعا هامًا بالحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة التنشيطية.

الاجتماع الذي جرى – أمس الاثنين – في مجمع سليمان الضراط ببنغازي ناقش جملةً من المواضيع المختصة في المجال التحكيمي، أهمها هو مراجعة قانون اللعبة، وكذلك وشرح التعديلات الجديدة من الاتحاد الدولي في لعبة 3×3 ، بالإضافة إلى كيفية الاستعداد للبطولة.

وتجدر الإشارة بأن هذه البطولة ستنطلق الخميس المقبل، وتتواصل لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 20 فريقا من مختلف إنحاء ليبيا، وستشهد البطولة ذاتها مسابقات منها مسابقة “سلام دانك”، ومسابقة أفضل مصوّب ثلاثيات. (وال بنغازي) س إ

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