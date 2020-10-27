أسامة بوزيد يستعرض استراتيجيته إذا انتخب لرئاسة النصر

أخبار ليبيا24 عقدت القائمة المتقدمة لانتخابات مجلس إدارة نادي النصر برئاسة أسامة بوزيد الخميس موتمرًا صحفيًا بفندق تيبستي بحضور عدد من وسائل الإعلام. وأوضحت اللجنة استراتيجياتها و طريقة العمل التي ستنتهجها في حالة تم انتخابها. وقال يوسف جميل النائب في القائمة إن مجلس الإدارة في حال انتخابه سيقيم معسكرًا تحضيريًا خارجيًا للفريق الأول لكرة القدم بمصر. وأضاف جميل أن الإدارة ستقوم بانتداب 3 لاعبين أجانب لدعم الفريق في مشاركته الأفريقية.

من جهته أكد أسامة بوزيد أن التركيز سيكون على العمل الإداري بشكل كبير لأنه الأساس في نجاح العمل.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور عدد من الشخصيات النصراوية على رأسهم اللاعب الدولي السابق عبد السلام الشابي واللواء أحمد العريبي كما حضر المؤتمر أعضاء من اللجنة العموميه للنادي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس إداراة نادي النصر يوم غدٍ الأربعاء بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضيه بنغازي.