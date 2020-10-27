اخبار الرياضة

مواجهة ودية منتظرة تجمع الأهليان في طرابلس وبنغازي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي قبولها للدعوة التي وجهت له من نظيرها نادي الأهلي طرابلس لإجراء مباراة ودية تجمع الفريقين يوم السبت المقبل على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

ومن جهتها قدمت إدارة الأهلي بنغازي الدعوة للأهلي طرابلس لخوض لقاء ثاني يوم الثلاثاء ف ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

هذا ومن المقرر أن يقام اللقائين من دون حضور الجمهور خوفا من انتشار فيروس كورونا المتجدد كوفيد 19 .

وتستعد الأندية الليبية خلال الفترة الحالية وذلك تحضيرا لخوض عدد من الاستحقاقات المحليه والخارجية.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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