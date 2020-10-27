الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس يلتقيان وديًا استعدادا للأفريقية

بنغازي 27 أكتوبر 2020 (وال) – خاطبت إدارة نادي الأهلي طرابلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، برسالة رسمية، وذلك بخصوص إجراء مباراتين وديتين بين الفريق الأول لكل من الناديين، وذلك من أجل عودة عجلة كرة القدم تدريجا في ليبيا.

ومن جهته رحب مجلس إدارة النادي الأهلي بهذه الدعوة، مرسلا خطابا بالرد ينص على الموافقة ولعب المباراة.



وسيلتقي الفريقين، يوم السبت المقبل، في أولى المباريات الودية بينهم بعد توقف للنشاط الرياضي على أرضية ملعب طرابلس الدولي، في حين يحل الأهلي طرابلس ضيفا في بنغازي في اللقاء الودي الثاني الذي سيقام الثلاثاء المقبل بملعب شهداء بنينا.



وتأتي هذه المباريات الودية للفريقين استعدادا لبطولة الدوري الليبي، وكذلك تاهبا تحضيرا للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الأفريقية، في المقابل ستلعب المبارايات بدور حضور الجماهير. (وال – بنغازي) س إ

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