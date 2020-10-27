 مراقبة الشؤون الاجتماعية المـرج تتم تعبئة استمارات منحة الزوجات

المرج 27 أكتوبر 2020 (وال) – أكد مراقب الشؤون الاجتماعية ببلدية المرج، أشرف عياد بوعامر، إتمام تعبئة 5000 إستمارة لغرض الحصول على منحة الزوجات، وذلك بعد تشكيل فرق عمل لاستقبال إجراءات المواطنين الراغبين في الحصول على منحة الزوجات في مطلع أكتوبر الحالي.

بوعامر، وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، أوضح أن فريق العمل المكلف من مراقبة الشؤون الاجتماعية المرج، قد قام باتباع إجراءات الوقاية والسلامة من وباء كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة مثل التعقيم و التنظيف، رغم عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الاحترازية.



والجدير بالذكر أن العاملين بالشؤون الاجتماعية ناشدوا السلطات المحلية، بسرعة توفير مقر مخصص لهم ليتسنى لهم القيام الأعمال الاجتماعية الموكلة لهم، حيت تُقدم الشؤون الاجتماعية المرج خدماتها في (3) مكاتب بالمجمع الإداري المرج في الطابق الثالث وهو ما تسبب في عرقلة الوصول لهم من فئة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فضلا عن عدم استيعاب هذه المكاتب للقوى العمومية لمراقبة الشؤون الاجتماعية المرج. (وال – المرج) أف



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال