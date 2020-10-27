الأهلي طرابلس يعزز صفوفه باللاعب طلحت رزق

طرابلسي 27 أكتوبر 2020 (وال) – عززت إدارة الأهلي طرابلس صفوف فريقها الأول لكرة القدم باللاعب الليبي طلحت رزق، قادما إليه من فريق الاتحاد المنستيري التونسي بعد انتهاء مدة اعارته من الأهلي.

وجاء هذا الانتقال بعد أن قررت إدارة النادي الأهلي عودة اللاعب الذي قدم خلال الماضي مستويات ممتازة في مرحلته الاحترافية بالرابطة التونسية.

وتوج طلحة مع فريق مدينة المنستير كأس تونس، وذلك على حساب الترجي الرياضي التونسي، وسيلتحق الآن بفريقه الأهلي طرابلس والذي بدأ استعداداته للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل. (وال – طرابلس) س إ

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