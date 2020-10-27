اخبار الرياضة

لجنة الأزمة والطوارئ في حكومة الوفاق تأذن باستئناف النشاط الرياضي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

وافقت لجنة الأزمة والطوارئ بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق ، على استئناف النشاط الرياضي حسب البرتوكول الصحي المعتمد للعودة التدريجية للنشاط الرياضي.

وجاء هذا القرار خلال مؤتمرا صحفيا عقد صباح اليوم الثلاثاء بحضور رئيس لجنة الأزمة والطوارئ حسين البوسيفي، و المبروك المصراتي نائب رئيس اللجنة، والذي تم فيه الإعلان رسميا على استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي، حسب البروتكول الصحي المعتمد والذي تضمن 19 مادة.

وأكدت اللجنة حرص الهيئة العامة للشباب و الرياضة على سلامة جميع الكوادر الإدارية و الفنية والطبية في المؤسسات الرياضية والشبابية ، والتي خلصت إلى إصدار بروتكول صحي.

ويهدف البروتوكول إلى وضع الضوابط و الإجراءات الاحترازية التي تسهم بشكل فعال في حماية القطاع الرياضي والشبابي والحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً لإجراءات ملزمة التنفيذ والتقيد بها من قبل جميع المؤسسات الرياضية و الشبابية و تعتبر هذه الإجراءات سارية المفعول من تاريخ اعتمادها.

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