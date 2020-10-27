الهلال يواصل تعاقداته تحضيرا للدوري الليبي

أخبار ليبيا24 كشفت إدارة نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها بشكل رسمي مع المهاجم الدولي عبد السلام الفيتوري، في صفقة انتقال حر قادما من الاتحاد. ويعد عبد السلام الفيتوري، من الأسماء التي سبق وأن قدمت أداءً مميزًا سواءً مع الهلال أو منتخب ليبيا لللمحليين المتوج ببطولة الشان عام 2014 .

وكانت للفيتوري تجربة احترافية في الدوري العراقي مع زاخو ولعب للاتحاد عام 2017 لكن تكرر الإصابات كان سبب في عدم ظهوره بشكل جيد.

وجددت إدارة الهلال تعاقدها يوم الأمس مع الثلاثي كبلان أمحمد، مصطفى حمزة ومصطفى التاجوري، كما جددت عقود كلا من أنس المصراتي وفيصل البدري وهويدي زقلام.