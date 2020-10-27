مسابقات رياضية وفقرات فنية بمهرجان السلام في بنغازي

تستضيف مدينة بنغازي هذه الأيام مهرجان السلام الذي يشمل إقامة مسابقات في عدة ألعاب حيث كانت البداية ببطولة الأكاديميات والتي جمعت عدة مدارس لتعليم أساسيات كرة القدم.

شهد الاحتفال إقامة بعض الفقرات الفنية كما تم تكريم عدد من الرياضيين القدامى أبرزهم الثنائي أحمد بن صويد ورمضان الورفلي نظير عطائهم للكرة الليبية.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان لعدة أيام ويشمل ألعاب الكرة الطائرة والسلة وبطولة للأكاديميات في لعبة كرة القدم في أجواء رياضية غابت عن المدينة في الفترات الماضية عقب تفشي فيروس كورونا وتوقف الأنشطة.

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