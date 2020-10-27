كرة اليد تعود للواجهة في بنغازي

في ظل توقف النشاط الرياضي بعد تفشي فيروس كورونا، يسعى مسؤولو ومحبو الرياضة لإقامة عدد من البطولات الودية لإحياء الرياضة من جديد حيث احتضنت صالة نادي الهلال بطولة نجوم بنغازي لكرة اليد.

وتشهد البطولة مشاركة 8 فرق وزعت على مجموعتين كل مجموعة ضمت 4 فرق، كما ضمت البطولة عددا كبيرا من اللاعبين من عدة مناطق وستواصل منافساتها بإثارة كبيرة وسط متابعة من محبي اللعبة في صالة نادي الهلال لكرة اليد.

الهدف من هذه المسابقة هو تنشيط اللعبة بعد توقفها لفترة طويلة وإعادة روح المنافسة للرياضيين قبل عودة النشاط الرياضي بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

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