مصدر لـ218: إلغاء وديتي الأهليان دون ذكر الأسباب

علمت “218” من مصدر مطلع أنه قد تم إلغاء المباراتين الوديتين بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والتي كان من المفترض إقامتها يوم السبت المقبل في طرابلس ويوم الثلاثاء الذي يليه في طرابلس.

ورجّح المصدر لـ”218″ السبب في إلغاء اللقاء الودي بين الفريقين بسبب الظروف الأمنية في البلاد إضافة إلى عدم الحصول على الموافقات من الجهات المسؤولة، من جهتها لم تعلن إدارتا الناديين عن الأسباب حتى الآن.

وكانت إدارة نادي الأهلي بنغازي قد أبدت مساء أمس موافقتها على إجراء المباريات الودية وقبول دعوة الأهلي طرابلس.

قرار الإلغاء لقي غضباً من الشارع الرياضي وخاصة من طرف جماهير الأهلي طرابلس والتي كانت ترغب بشدة في خوض هذا اللقاء.

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