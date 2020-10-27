وسط إبداع كروي.. تعادل الفالوجا والأمواج الزرقاء “ودياً”

وسط حضور جماهيري كبير من عشاق كرة القدم الخماسية أقيمت في ملعب الخماسيات بنادي الفالوجا مباراة ودية استعراضية جمعت فريق نادي الأمواج الزرقاء وفريق نادي الفالوجا وكانت المباراة قوية من كلا الفريقين.

وشهدت المباراة إبداعات اللاعبين ومهاراتهم في كرة القدم الخماسية، وبادر فريق الأمواج الزرقاء بالتسجيل إثر تمريرات جميلة وبعد ذلك أحرز فريق الفالوجا هدف التعادل وبعد ذلك سجل فريق الفالوجا هدفه الثاني بعد تسديدة قوية من حارس المرمى، وقبل نهاية المباراة استطاع فريق الأمواج الزرقاء تسجيل هدف التعادل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبعد انتهاء المباراة تم تكريم رئيس نادي الفالوجا من قبل مكتب الشباب والرياضة في بلدية سواني بن آدم.

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