المنتخب الليبي للشباب يتفوق على منتخب الجبل الأخضر

البيضاء 28 أكتوبر 2020 (وال) – حقق المنتخب الليبي للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما فوزا على منتخب الجبل الأخضر بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب نادي الأخضر.

هذه المباراة الودية التحضيرية، تعاقب على تسجيل أهدافها كل من إسلام الغناي، وإبراهيم المصراتي، فيما سجل اللاعب فرج غيضان هدفين.

ويعد هذا المعسكر التدريبي لمنتخب الشباب هو الثاني بعدما كان التجمع الأول في مدينة بنغازي، تخلله مبادرتان وديتان، هذا ويأتي هذا المعسكر استعدادا وتأهبا للمشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا، وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية، و التي ستقام نهائيتاها بملاعب موريتانيا العام المقبل.

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