إلغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع الأهليان في طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي، الثلاثاء، عن إلغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع الفريق الأول، بنظيره الأهلي طرابلس بملعب طرابلس الدولي السبت المقبل على أن يتم برمجتها في وقت لاحق.

وكشفت إدارة الأهلي بنغازي في منشور على صفحة النادي على “فيسبوك” أن فريقها سيغادر لمعسكر خارجي بجمهورية مصر العربية، مطلع الأسبوع المقبل، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وبدأت الأندية الليبية، خلال الأيام الماضيه تحضيراتها ، لانطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ، كما تستعد الأندية أصحاب المراكز الأولى في آخر نسخة من الدوري للمشاركات الأفريقية.