“إنتر” يتعثر بـ”فخ التعادل” أمام “شاختار” في أوكرانيا

أجبر “شاختار دونتسيك”، ضيفه “إنتر” على التعادل في العاصمة “كييف”، بدون أهداف، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وحاول الفريقان استغلال الفرص المتاحة لهما خلال الشوط الأول والتي كان أخطرها، عن طريق البلجيكي، روميلو لوكاكو، ونيكولو باريلا، عندما اصطدمت كرتاهما بالعارضة.

وواصل “إنتر” محاولاته في الشوط الثاني وطالب بركلة جزاء بعد عرقلة “روميلو لوكاكو”، في الدقائق الأخيرة.

ورفع “شاختار” رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، فيما رفع “إنتر” نقاطه ليصل إلى نقطتين في المركز الثاني، إلى جانب “بروسيا مونشنغلادباخ”.

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