عاصفة حجب الثقة تجبر “بارتوميو” على الاستقالة

أعلنت إدارة نادي “برشلونة”، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، استقالتها بالإجماع؛ استجابة لحملة من قبل الأعضاء لسحب الثقة خلال الفترة المقبلة.

ودعا “بارتوميو” لاجتماع استثنائي؛ ذكر فيه أن جميع أعضاء مجلس الإدارة لن يكملوا مهامهم في إدارة النادي “الكاتالوني”، بعدما أكد إقليم كاتالونيا عدم وجود معوقات قضائية أو صحية لإجراء استفتاء بخصوص سحب الثقة من المجلس المحلي للمدينة.

ومن المنتظر تشكيل مجلس مؤقت لإدارة شؤون نادي “برشلونة”، برئاسة رئيس اللجنة الاقتصادية القانونية كارليس توسكيتس، قبل الدعوة إلى إجراء الانتخابات في مدة أقصاها ثلاثة أشهر قادمة.

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