هيئة الشباب والرياضة تُعلن العودة التدريجية للنشاط الرياضي

أعلنت لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق، العودة التدريجية للنشاط الرياضي وفق إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد رئيس اللجنة حسين البوسيفي في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء بطرابلس، أن العودة لاستئناف النشاط الرياضي ستكون وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا مع ضرورة الحفاظ على البروتوكول الرياضي.

وأشار البوسيفي إلى أن اللجنة قامت بوضع دراسة متكاملة لاستئناف النشاط.

وعقدت لجنة الأزمة والطوارئ بالهيئة العامة للشباب والرياضة، مؤتمرا صحفيا، بحضور رئيس لجنة الأزمة والطوارئ حسين البوسيفي والمبروك المصراتي نائب رئيس اللجنة، والذي تم فيه الإعلان رسميا على استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي، حسب البروتكول الصحي المعتمد والذي تضمن 19 مادة.

وخلال كلمة رئيس اللجنة ونائبه أكدو فيه حرص الهيئة العامة للشباب والرياضة على سلامة الكوادر الإدارية والفنية والطبية في جميع المؤسسات الرياضية و الشبابية، والتي خلصت إلى إصدار بروتكول صحي، يهدف إلى وضع الضوابط و الإجراءات الاحترازية التي تسهم بشكل فعال في حماية القطاع الرياضي والشبابي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لإجراءات ملزمة التنفيذ والتقيد بها من قِبل جميع المؤسسات الرياضية والشبابية وتعتبر هذه الإجراءات سارية المفعول من تاريخ اعتمادها.

