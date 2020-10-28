“فيليكس” يقود “أتلتيكو مدريد” لعبور “سالزبورغ”

تغلب “أتليتكو مدريد”، بصعوبة، على ضيفه “ريد بول سالزبورغ” النمساوي؛ بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة مدريد؛ في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وتقدّم “أتلتيكو” عن طريق لاعب وسطه، ماركوس يورينتي، في نصف الساعة الأولى، وعدّل “سالزبورغ” النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، عن طريق دومينيك سزوبوسزلاي.

وفي الشوط الثاني؛ أضاف الضيوف الهدف الثاني عن طريق ميرجيم بريشيا، لكن جواو فيليكس عدّل الكفة بعد دقائق معدودة، ثمّ عاد اللاعب البرتغالي الشاب لتسجيل هدف الانتصار لـ”الروخي بلانكوس”، في آخر خمس دقائق للمباراة.

وحقّق “أتلتيكو مدريد” فوزه الأول ضمن المجموعة الأولى؛ رافعًا رصيده إلى ثلاث نقاط فيما توقف “سالزبورغ” عند نقطة واحدة.

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